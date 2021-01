Korian : ouvre son CFA à une première promotion de 19 apprentis aide-soignants

(Boursier.com) — Korian a accueilli, le 26 janvier à Paris, la première promotion de 19 apprentis aide-soignants de son Centre de Formation des Apprentis des métiers du soin, qui a démarré le 4 janvier 2021. A cette occasion, Elisabeth Borne (Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion), Brigitte Bourguignon (Ministre déléguée chargée de l'Autonomie) et Thibaut Guilluy (Haut Commissaire à l'Emploi et à l'Engagement des Entreprises) sont venus à leur rencontre pour souligner la mobilisation du gouvernement pour le secteur de la santé et de l'emploi des jeunes, en cette période de pandémie . Les apprentis ont également bénéficié d'un échange privilégié avec Sophie Boissard (Directrice générale du Groupe) et les équipes de Nadège Plou (directrice des Ressources Humaines de Korian France) qui leur ont annoncé l'ambition du Groupe d'accueillir 180 élèves lors de la prochaine promotion en septembre.

Après 1 mois de cours théorique, les apprentis s'apprêtent à entrer, le 1er février, dans une maison de retraite ou une clinique Korian située en Ile de France au sein de laquelle ils apprendront leur métier. A l'issue de leur formation de 18 mois et s'ils obtiennent leur diplôme, ils pourront se voir proposer un poste d'aide-soignant au sein du réseau d'établissements Korian.

La création du CFA des métiers du soin complète la politique très active de Korian en faveur de la formation et l'emploi des jeunes dans lesquels l'apprentissage occupe une place essentielle.

Au total, Korian accueillera cette année 700 apprentis, dont 500 apprentis aide-soignants, soit 20 fois plus qu'en 2017 sur ce seul métier.