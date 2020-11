Korian : ouvre la nouvelle clinique du Souffle Le Pontet dans l'Ain

Crédit photo © Korian

(Boursier.com) — Korian ouvre la clinique du Souffle Le Pontet, un établissement de soins de suite et de réadaptation (SSR) spécialisé dans le traitement des maladies respiratoires. Située au coeur de la commune de Plateau d'Hauteville (Ain), à 1 heure de Lyon, cette nouvelle clinique est née du regroupement de la clinique Le Modern et de la clinique Clair Soleil, dans un site unique de 5.200 m2 comportant 85 lits d'hospitalisation complète et un hôpital de jour.

La clinique Le Pontet contribue à faire de Korian un acteur majeur en SSR spécialisés dans les affections de l'appareil respiratoire. Le Groupe compte ainsi 6 cliniques dédiées à ce type de pathologies. Trois autres services spécialisés en SSR pneumologiques ouvriront également d'ici 2022 met en perspective Nicolas Mérigot, Directeur général de Korian France.

La clinique a été conçue selon les meilleurs critères de performance environnementale dont énergétique. Sa toiture végétalisée joue un rôle sur l'isolation thermique en absorbant les rayonnements solaires. La chauffe du bâtiment utilise un réseau de chauffage urbain alimenté par une chaufferie collective au bois. En complément, l'installation de panneaux solaires optimise la consommation d'eau chaude sanitaire. La conception et la réalisation du projet ont été effectuées par Semcoda avec Bel Air architecture et le bureau d'études ICT, en étroite collaboration avec la clinique.