Korian ouvre Casa Barbara, à Levallois-Perret

(Boursier.com) — Casa Barbara, qui est un concept unique en France, a ouvert ses portes le 9 mai, au coeur de Levallois-Perret. La résidence est le fruit de l'alliance de Korian, engagé au service des seniors, des Trigano, créateurs reconnus de lieux de vie chaleureux et festifs (Mama Shelter, Club Med...) et de Pierre Gagnaire, chef multi-étoilé.

Ce nouveau lieu de vie pour seniors actifs se veut joyeux, confortable, et ouvert sur l'extérieur, où le lien et le partage priment. Casa Barbara est créée selon un concept de combinaison de l'intimité du domicile et de la convivialité d'espaces partagés. Korian poursuit ainsi sa stratégie d'innovation pour répondre aux nouveaux besoins et attentes des seniors qui aspirent à une vie sociale active. Plus qu'un lieu, Casa Barbara propose une expérience humaine et conviviale. La carte du restaurant est d'ailleurs élaborée par le célèbre chef étoilé Pierre Gagnaire.

En France, le concept va être déployé de manière progressive en coeur de ville, avec l'ouverture, déjà prévue, d'une autre Casa Barbara à Nice, début 2023. Casa Barbara devrait également s'implanter dans d'autres pays européens où Korian est présent.