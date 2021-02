Korian : ouverture d'un service de réhabilitation respiratoire au Centre Hospitalier Public du Cotentin

Korian : ouverture d'un service de réhabilitation respiratoire au Centre Hospitalier Public du Cotentin









Crédit photo © Korian

(Boursier.com) — Le service de Soins de Suite et de Réadaptation (SSR) spécialisé en réhabilitation respiratoire, proposé par la clinique de l'Estran, a ouvert ses portes le 23 novembre 2020 au sein du Centre Hospitalier Public du Cotentin (CHPC). Cette nouvelle offre de soins, qui bénéficie du soutien de l'Agence Régionale de Santé Normandie, donne accès à une prise en charge de proximité pour les patients du territoire du Nord Cotentin. Elle se concrétise par une collaboration étroite entre les équipes Korian et celles du CHPC.

Les espaces, situés au 5ème étage, ont été rénovés et aménagés par Korian pour être adaptés à l'organisation des programmes de réhabilitation respiratoire. Selon leur état de santé, les patients sont accueillis en hospitalisation complète, doté d'une capacité d'hébergement de 20 lits, ou en hôpital de jour.

Les programmes de réhabilitation respiratoire proposés améliorent l'autonomie et la qualité de vie des patients présentant une gêne respiratoire (dyspnée). Ils s'adressent aux personnes atteintes de pathologies respiratoires chroniques parmi lesquelles l'insuffisance respiratoire, la broncho-pneumopathie chronique obstructive (BPCO), la bronchite chronique, l'asthme, le syndrome d'apnée du sommeil. Ils peuvent être également prescrits en préparation à une chirurgie thoracique.

Cette prise en charge est proposée par une équipe soignante pluridisciplinaire, constituée d'enseignants en activité physique adaptée, de kinésithérapeutes, d'infirmières, d'une diététicienne et d'une psychologue, sous la responsabilité d'un médecin pneumologue et d'un médecin spécialiste de la réhabilitation respiratoire. Elle comprend des activités de réentrainement à l'effort, d'éducation thérapeutique (compréhension de la maladie, gestion des traitements...) ainsi qu'un suivi nutritionnel, psychologique et social.