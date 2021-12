Korian : ouverture d'un centre ambulatoire de réadaptation (Paris 20e)

(Boursier.com) — Korian ouvre un Centre Ambulatoire de Réadaptation Paris 20ème, premier hôpital de jour de Soins de Suite et de Réadaptation indépendant proposé par Korian. Sa particularité est d'être implanté dans un immeuble d'activités tertiaires, au coeur du quartier La campagne à Paris.

Spécialisé en gériatrie, et doté de 20 places, il prendra notamment en charge la rééducation de patients suite à une opération de chirurgie orthopédique ou atteints de pathologies neurologiques.

"Le développement des soins ambulatoires fait partie de notre feuille de route stratégique dans le secteur sanitaire, dans la droite ligne des priorités définies par les autorités de Santé. Le réseau Korian en France compte déjà près de 60 hôpitaux de jour adossés aux 100 cliniques spécialisées de soins de suite et santé mentale et une quinzaine de nouvelles structures ouvriront leurs portes en 2022. Je suis convaincue du bénéfice majeur pour les patients qui bénéficient ainsi d'une prise en charge médicale pluridisciplinaire de grande qualité à proximité de chez eux", indique Sophie Boissard, Directrice générale du groupe Korian.

Le projet de soin élaboré pour chacun des patients vise à préserver leur autonomie pour qu'ils puissent continuer à vivre à leur domicile, grâce à une prise en charge globale adaptée.

Les plateaux techniques (160 m2), qui accueillent les séances de rééducation et de réadaptation, disposent d'équipements de pointe. L'équipe soignante pluridisciplinaire est composée d'un médecin gériatre, d'une infirmière référente, de kinésithérapeutes, d'un enseignant en Activité Physique Adapté, d'un ergothérapeute, d'une psychologue-neuropsychologue, d'une psychomotricienne, d'un orthophoniste, d'une diététicienne ou encore d'une assistante sociale.

Ce Centre ambulatoire accueillera un cabinet médical Omedys qui utilisera la téléconsultation assistée et augmentée pour participer à la prise en charge des soins non programmés et des patients du territoire sans médecin traitant.