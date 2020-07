Korian : optimisme de rigueur, le titre flambe

(Boursier.com) — Korian s'envole de 12,6% à 37 euros en cette fin de semaine, dopé par son optimisme pour la fin d'année. Le spécialiste des maisons des retraites et gérant de nombreux Ehpad en France a dit s'attendre 'à une activité soutenue au 2ème semestre 2020'. Au premier semestre, le groupe a réalisé un résultat opérationnel courant de 121,2 millions d'euros, soit 6,5% du chiffre d'affaires, contre 9,2% sur la même période de l'exercice précédent. Le résultat net a atteint 20,3 millions d'euros pour un chiffre d'affaires de 941,6 ME, en hausse de 8% et en croissance organique de 3,7%, incluant les premiers effets défavorables liés à la pandémie de Covid-19 à compter du mois de mars en Italie.

Portzamparc note que les effets one-off pèsent logiquement sur la marge. Côté perspectives, si la reprise devrait être progressive, les acquisitions continueront de jouer à plein. La maison de bourse est à 'renforcer' sur le dossier avec une cible ajustée de 36 à 37 euros. Les analystes sont unanimes sur le dossier puisque, selon le consensus 'Bloomberg', 100% des spécialistes qui suivent la valeur ont un conseil 'achat'.