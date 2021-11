Korian : nouvelle clinique

(Boursier.com) — Korian annonce l'ouverture de la nouvelle clinique de soins de suite et de réadaptation (SSR) Saint-Martin-de-Seignanx (40), d'une capacité de 74 lits d'hospitalisation complète et d'un hôpital de jour. Ce nouveau bâtiment de 4.800 m2 remplace la Clinique Le Belvédère (Labenne Océan). Son ouverture vient renforcer l'offre de soins à l'extrême sud du territoire de santé des Landes et à proximité des Pyrénées Atlantiques.

Spécialisée en soins de suite polyvalents et gériatriques, l'établissement accueille des patients nécessitant une rééducation intensive, souvent post-chirurgicale ainsi que des patients âgés nécessitant une évaluation et une prise en charge pluridisciplinaire permettant de répondre à leurs besoins spécifiques.

Dans le cadre du développement des parcours de soins coordonnés, la clinique SSR Saint-Martin-de-Seignanx place, à travers le nouvel hôpital de jour, l'activité ambulatoire au coeur de son projet médical, favorisant la complémentarité avec la médecine de ville, le maintien à domicile et l'hospitalisation complète.

Située au sud des Landes, à seulement 10 kms de Bayonne puisque limitrophe avec le département des Pyrénées-Atlantiques (64), la clinique Saint-Martin-de-Seignanx travaille en étroite collaboration avec l'ensemble des acteurs de santé de proximité et la médecine de ville à travers l'adressage direct.