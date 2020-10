Korian : nominations

(Boursier.com) — Le groupe Korian crée une nouvelle direction générale dédiée aux nouvelles activités et à la stratégie d'offre en Europe. Elle est confiée à Charles-Antoine Pinel.

La nouvelle direction a pour mission de structurer et d'accélérer la croissance du Groupe sur les activités "hors les murs" ainsi que les nouvelles solutions alternatives en s'appuyant sur des partenariats stratégiques innovants à l'échelle du Groupe.

Pour Sophie Boissard, Directrice générale du groupe Korian : "Parce qu'il a toute ma confiance, j'ai choisi à la tête de cette nouvelle direction Charles-Antoine Pinel, auparavant Directeur général du pôle France Seniors. Il va assumer ses nouvelles responsabilités au sein de l'équipe de Direction générale du Groupe, dans la continuité de la diversification des activités qu'il a impulsée en France avec l'acquisition de Ages&Vie, Petits-fils ou plus récemment des Essentielles, dans le domaine des résidences services seniors."

Le Groupe annonce également la création d'une Direction générale unique pour la France, confiée à Nicolas Mérigot.

Sur le modèle de ce qui existe déjà dans les autres pays du Groupe, Sophie Boissard, confie à Nicolas Mérigot, jusqu'alors Directeur général de France Santé, la direction de l'intégralité des activités sanitaires, médico-sociales et domicile opérant en France.

"Nicolas Mérigot, en s'appuyant sur l'expertise et la qualité de service qu'il a développées avec ses équipes de France Santé, poursuivra le travail de repositionnement et de spécialisation de l'ensemble de nos réseaux en France, tout en amplifiant la diversification des activités "hors les murs", et en s'appuyant sur des engagements de service et de qualité simples, clairs et cohérents pour nos résidents, patients, familles et l'ensemble des parties prenantes de notre Groupe en France" précise Sophie Boissard.

Ces nominations seront effectives à compter du 2 novembre 2020.