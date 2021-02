Korian : nomination

(Boursier.com) — Virginie Masurel est nommée Directrice de la Responsabilité Sociale et Environnementale (RSE) du groupe Korian. Elle rapportera dans ce rôle à Rémi Boyer, Directeur Ressources Humaines et RSE Groupe et membre du Comité de Direction Générale du Groupe. Virginie Masurel occupait auparavant le poste de Directrice Audit et Contrôle interne du Groupe.

Virginie Masurel aura la charge de définir et coordonner la politique RSE du Groupe en lien avec l'ensemble des directions contributrices et des parties prenantes internes et externes.

Elle pilotera également les actions de développement durable et de RSE du Groupe et s'assurera de leur cohérence, en lien avec les Objectifs de Développement Durable de l'ONU et du Global Compact, dont Korian est membre.

Elle contribuera par son action à faire progresser le Groupe Korian en tant qu'Entreprise socialement responsable et acteur reconnu du développement durable...