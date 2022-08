Korian : Nicolas Pécourt est nommé Directeur de la communication

(Boursier.com) — Nicolas Pécourt est nommé Directeur de la communication du Groupe Korian et rejoint le comité de direction générale du Groupe.

Agé de 54 ans et diplômé de l'ESSEC (1992), Nicolas Pécourt bénéficie d'une longue expérience dans le champ de la communication. Après un début de carrière dans les groupes Renault (1992/98) et Crédit Lyonnais (1999/2004), il rejoint le groupe Crédit Agricole en 2004 où il a été notamment en charge d'une direction regroupant communication, relations institutionnelles et prospective (pour Crédit Agricole Consumer Finance). De 2013 à 2018, Nicolas Pécourt est directeur de la communication et RSE du Crédit Foncier (groupe BPCE). Depuis janvier 2019, il était directeur de la communication groupe de Crédit Mutuel Alliance Fédérale.

Nicolas Pécourt est par ailleurs l'auteur de différents essais et rapports, notamment pour des think thanks et est intervenu régulièrement pour différents médias.