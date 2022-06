Korian : mise au point

(Boursier.com) — Korian revient, dans un communiqué, sur une diffusion de Le Parisien, dans son édition du 8 juin, se faisant le relais d'un certain nombre de plaintes qui seraient déposées par Maître Sarah Saldmann pour le compte de familles.

"A aucun moment Maître Sarah Saldmann n'a pris attache avec Korian France pour formaliser les réclamations de ses clients et ainsi faire valoir leurs intérêts. Si tel était le cas, Korian en prendra connaissance avec la plus grande attention. En l'état, Korian ignore tout du contenu de ces plaintes et ne peut donc faire aucun commentaire", explique le groupe.

Korian rappelle également "privilégier systématiquement le dialogue au sein de ses établissements, puis, si nécessaire, avec un service dédié aux relations avec les familles, ou encore par le biais d'un médiateur indépendant".

La direction de Korian conclut : "Toutes les situations graves portées à notre connaissance sont traitées et systématiquement déclarées aux autorités".