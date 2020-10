Korian : marche à suivre

Crédit photo © Korian

(Boursier.com) — Korian progresse de 0,5% à 27,40 euros ce mercredi, après le lancement de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription pour un montant (prime d'émission incluse) d'environ 400 millions d'euros. Predica et Holding Malakoff Humanis, les deux principaux actionnaires de Korian, détenant respectivement environ 24,3% et 7,7% de son capital, se sont engagés à souscrire à l'opération à hauteur de la totalité de leur quote-part dans le capital social de Korian, soit un montant global d'environ 128 millions d'euros.

Le produit de l'augmentation de capital permettra de financer le prix d'acquisition d'Inicea ainsi que de rembourser l'endettement d'Inicea, pour un montant global d'environ 360 millions d'euros, et, pour le solde, de financer la croissance future du Groupe en ligne avec sa stratégie de développement.

Parmi les avis de brokers, Berenberg reste acheteur sur le dossier Korian mais avec un objectif ajusté en baisse de 38 à 35 euros. MainFirst recommande de son côté de participer à l'opération, en estimant que l'acquisition contribuera à financer sa structuration et à démontrer la capacité de Korian à se diversifier et à remporter des enchères stratégiques...