Korian : les salariés percevront une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat de 1.500 euros

Crédit photo © Korian

(Boursier.com) — Korian a précisé au cours d'une réunion extraordinaire du Comité Social et Economique Central (CSEC), le lundi 15 juin, les modalités de la prime exceptionnelle de 1.500 euros nets, qui sera versée le lundi 6 juillet.

Cette prime est destinée à remercier l'ensemble des salariés des établissements sanitaires et médico-sociaux pour leur mobilisation, leur dévouement, leur solidarité et leur professionnalisme durant l'épidémie de Covid-19. Elle bénéficiera à tous les salariés des cliniques et des maisons de retraite relevant de l'Unité Economique et Social (UES) en France, quelle que soit la zone géographique d'implantation et les fonctions exercées , explique le groupe.

Korian a décidé de compléter la prime Covid mise en place par l'Etat pour certains établissements par une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat, permettant à toutes et tous de recevoir le même montant de 1.500 euros net, quels que soient le département et l'établissement dans lequel ils ont été employés durant la période de l'épidémie.

Sont éligibles à la prime exceptionnelle de 1.500 euros l'ensemble des salariés en contrat à durée indéterminée (CDI) comme à durée déterminée (CDD) ainsi que les salariés en apprentissage présents au cours de la période de référence (1er mars au 30 avril 2020). Pour les salariés n'ayant pas été employés sur la base d'un temps complet durant la période de référence, la prime sera proratisée en fonction du temps de travail effectif ou du nombre de jours travaillés, sachant que les absences pour maladie, accident du travail, maladie professionnelle, congé maternité, paternité ou adoption, congés annuels et jours RTT n'entraîneront aucune minoration de cette prime.