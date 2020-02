Korian : 'Le soin à coeur' pour identité visuelle

Crédit photo © Korian

(Boursier.com) — Korian est devenu le premier groupe européen du soin et de l'accompagnement du Grand Age et des fragilités. Le groupe intègre désormais une offre diversifiée et des solutions adaptées à l'ensemble des besoins dans chacun des bassins de vie où il est présent, avec de nouveaux métiers dont l'accompagnement à domicile, les soins ambulatoires, les résidences services et les colocations. Cette transformation incite Korian à prendre une nouvelle identité visuelle, celle de son projet d'entreprise : "Le soin à coeur".

Pour porter haut les couleurs de son projet d'entreprise "Le soin à coeur" lancé en septembre 2019, le groupe Korian met en place une architecture de marque reflétant sa stratégie de développement et de diversification en Europe.

La vie au coeur de la marque

Le soin à coeur, c'est l'esprit d'innovation au service du bien-être et de la qualité de vie de tous. Le choix d'associer plus étroitement Korian à l'emblème de notre projet d'entreprise m'est apparu comme une évidence au regard de l'adhésion et l'engagement de nos collaborateurs. Les deux coeurs disent l'engagement de chacun d'entre nous au service des aidés et des aidants. Ils disent le travail d'équipe et le pacte de confiance qui nous lie. Ils disent aussi, à travers un camaïeu de couleurs, la diversité et la complémentarité de nos différents métiers et tout ce qui nous reste à inventer , déclare Sophie Boissard, Directrice générale du groupe Korian.

Le nouveau logo de Korian met les couleurs de la vie au coeur de la marque. Le coeur gauche, dans les tons bleutés, est symbolique de l'expertise médicale et la qualité des soins. Le coeur droit, dans les tonalités orangées, plus chaudes, est synonyme de : vie, joie, énergie positive, et liberté.