Korian : le résultat net s'améliore de 10% en 2019

Korian : le résultat net s'améliore de 10% en 2019









Crédit photo © Korian

(Boursier.com) — En 2019, le chiffre d'affaires de Korian s'établit à 3,612 milliards d'euros, en hausse de 8,3%. La croissance organique est de 3,8% (3% un an auparavant). Elle bénéficie de la contribution des activités historiques et la diversification en cours, visant à faire de Korian le 1er groupe européen de soins proposant une gamme complète de services et de solutions au service de la fragilité et du Grand Age. Toutes les zones géographiques, et toutes les activités ont contribué à la hausse du chiffre d'affaires

L'Ebitdar du Groupe en 2019 ressort à 948 ME, soit une marge d'Ebitdar stable, à 26,2%. Cette évolution reflète les efforts consentis par le Groupe en matière de qualité du travail et dans les dépenses de formation, pour conforter un modèle de croissance équilibré et durable, et accompagner la spécialisation croissante des activités. L'Ebitda de Korian s'établit à 535,1 ME pour l'exercice 2019, en hausse de +12,2% par rapport à 2018. La marge d'Ebitda a progressé de 50 points de base, pour s'établir à 14,8%. L'amélioration de la marge d'Ebitda tient d'une part, pour 20 points de base, à l'évolution du mix d'activité (soins ambulatoires, soins à domicile et diversification des services) et d'autre part à la forte contribution de la stratégie immobilière "Asset Smart" à hauteur de 30 points de base.

Korian est à présent propriétaire des murs de 184 établissements, dont la valeur totale s'élève à plus de 2 milliards d'euros. Ces actifs représentent 22% des actifs immobiliers exploités par le Groupe répartis dans les différentes zones géographiques. Le Groupe a investi 279 ME dans l'immobilier en 2019.

Le résultat opérationnel courant (EBIT) s'élève à 337,7 ME, soit 9,3% du chiffre d'affaires (9,4% en 2018).

Le résultat net part du Groupe s'élève à 136 ME soit une augmentation de +10,4% par rapport à 2018 qui comprend une charge d'impôts de 64,7 ME et un taux d'imposition de 32%.

Les très bons résultats de l'exercice 2019 marquent le succès de la dynamique de transformation du groupe: grâce à notre stratégie de croissance ciblée - Buy & Build- nous diversifions activement nos offres pour être en mesure d'accompagner un nombre croissant de clients avec la solution qui correspond le mieux à leur situation, au domicile, en ambulatoire ou dans l'un de nos lieux de vie et de soins. Parallèlement, notre entrée sur les marchés espagnol et néerlandais nous a permis de conforter notre leadership européen , analyse Sophie Boissard, Directrice Générale du Groupe Korian.

Solidité financière confortée

L'augmentation de l'Ebitda et la bonne gestion du besoin en fonds de roulement permettent au Groupe d'enregistrer une augmentation de 13% de la génération de cash flow libre opérationnel à 231 ME en 2019. Le ratio de conversion de l'Ebitda est ainsi de 43%. Il est rappelé que les investissements de maintenance, qui ont représenté en 2019 2,7% du chiffre d'affaires , sont inclus dans le cash flow libre opérationnel.

Korian conforte la solidité de son bilan, dans un contexte de forte croissance et d'investissements importants, avec un levier d'endettement net retraité égal à 3,1x l'Ebitda. La dette nette du Groupe est passée de 2,724 MdsE au 31 décembre 2018 à 3,157 MdsE. Près de la moitié de cette hausse est due à une augmentation de la dette immobilière. La dette immobilière représente 1,062 MdE, à rapporter à un portefeuille immobilier dont la valeur s'établit à 2,035 MdsE, et le niveau de dette immobilière rapporté à la valeur des actifs (LTV) est de 52% (51% en 2018).

Dividende

Lors de l'Assemblée générale annuelle du 28 mai, le Conseil d'administration de Korian proposera la distribution d'un dividende de 0,66 euro par action (0,6 euro par action lors de l'exercice précédent), avec option de paiement en actions

Perspectives

Fort des bons résultats de l'exercice 2019, d'un pipeline de plus de 15.000 lits, et des acquisitions annoncées depuis le début de l'année 2020, qui incluent l'expansion du parc de lits aux Pays-Bas et l'acquisition de 5 Santé, le Groupe anticipe une accélération de sa croissance en 2020 avec une hausse d'environ 9% de son chiffre d'affaires et une marge d'Ebitda supérieure à 15%.

Le Groupe est également confiant dans la réalisation de ses objectifs 2021 : chiffre d'affaires supérieur à 4,2 MdsE, marge d'Ebitda supérieure à 15,5% et génération de cash flow libre opérationnel de 300 ME.