Korian : Le Résultat net est de 66,9 millions d'euros

(Boursier.com) — Grâce au plan de transformation engagé depuis 2019 et à la priorité donnée à la qualité et à la performance sociale, Korian a délivré en 2022 des résultats solides avec une croissance organique de 6,2%, et une marge d'Ebitda de 13,4%.

Le taux d'encadrement moyen par résident pour les maisons de retraite s'établit à 0,78.

Le groupe souligne le développement de l'activité dans les trois segments, avec une croissance organique de 6,2% (croissance publiée de 5,6%), soutenu par le plan de transformation engagé en 2019 :

-Soins de longue durée et maisons de retraite : remontée du taux d'occupation de 2,3 points et progression de 3% du nombre de personnes prises en charge ; près de 40 % du réseau historique a fait l'objet de travaux de restructuration et de modernisation depuis 2016 ;

-Santé : livraison de 13 projets supplémentaires pour soutenir la spécialisation et le développement de l'activité ambulatoire ; acquisition de l'opérateur espagnol Grupo 5 pour renforcer l'activité en santé mentale ; progression de 20% du nombre de patients ;

-Domiciles : poursuite du développement du réseau Ages&Vie en France avec 1.875 lits en exploitation ; forte progression de l'activité des réseaux de soin à domicile (doublement du nombre de personnes accompagnées) ; le réseau Petits-fils en France s'est enrichi de 40 nouvelles agences, portant leur total à 253.

Le groupe Korian fait part d'une performance opérationnelle résiliente permettant une progression de l'EBITDAR en valeur et une solide génération de trésorerie : L'EBITDAR est ainsi de 1.091 millions d'euros (taux de marge de 24,1%) et l'EBITDA de 607 millions d'euros (taux de marge de 13,4%) dans un environnement marqué par l'accélération de l'inflation.

La direction souligne la forte génération de trésorerie de 371 millions d'euros, reflétant l'amélioration du besoin en fonds de roulement.

Le Résultat net est de 66,9 millions d'euros, intégrant les coûts non récurrents liés au plan de transformation ;

Le portefeuille immobilier détenu est valorisé, après évaluation par Cushman&Wakefield, à 3,5 milliards d'euros (+10%) ;

La liquidité est élevée à 1.234 millions d'euros, dont une ligne de RCF non tirée.

Bilan solide : levier opérationnel de 3,7 x, sans monétisation immobilière sur l'exercice, et ratio de dette immobilière rapportée à la valeur certifiée (LTV) à 55% ;

Proposition de dividende : 0,25 euro par action, reflétant un taux de distribution de 50% du résultat net pre-IFRS16

Perspectives

Grâce aux effets du plan de transformation, la croissance organique est attendue de plus de 8% en 2023 et supérieure à 5% en 2024-2025, avec un montant d'EBIDAR stable en 2023, puis en progression pour 2024 et 2025 en ligne avec le chiffre d'affaires ;

Alignement du rythme des investissements sur la capacité d'autofinancement à partir de 2024. Le levier financier du Groupe devrait être inférieur à 3.5x en 2023, et à environ 3x en 2024 et 2025.

Sophie Boissard, Directrice générale du Groupe Korian, a déclaré : "Après deux années placées sous le signe du Covid, l'année 2022 a, à nouveau, été marquée par des défis inédits pour notre secteur. Je tiens à saluer l'engagement remarquable de toute la communauté Korian et de nos parties prenantes, qui nous a permis de rester concentrés sur l'essentiel malgré les turbulences : la qualité des soins qui sont dispensés dans nos réseaux, et notre performance sociale. Grâce aux investissements réalisés dans nos établissements et à la complémentarité de nos expertises, en gériatrie, dans les soins médicaux et de réadaptation, en santé mentale, ou à domicile, nous réalisons un exercice 2022 solide, marqué par une croissance organique record et un modèle opérationnel qui démontre sa résilience dans un environnement de forte inflation".