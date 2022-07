Korian, le Crédit Agricole et la Banque des Territoires, mobilisent 400 ME

(Boursier.com) — Korian , le Crédit Agricole et la Banque des Territoires ont scellé un nouveau partenariat pour financer le développement d'un second programme d'habitat inclusif portant sur 330 colocations Ages & Vie à livrer d'ici 2025. Ce partenariat, conclu pour une durée de 20 ans, permet de financer l'investissement immobilier à travers une SCI Foncière, détenue et contrôlée par Korian à hauteur de 30%, et de 70% à parts égales par le Crédit Agricole, via une structure dédiée détenue par Crédit Agricole Assurances et des Caisses régionales du groupe Crédit Agricole, et la Banque des Territoires. Cet accord fait suite au premier signé en 2019 qui a déjà permis de financer la construction de 300 maisons en zones rurales, dont les dernières seront livrées en totalité d'ici 2023.

Le réseau Ages & Vie propose des colocations dans les territoires ruraux et péri-urbains adaptées aux personnes âgées autonomes qui partagent les services d'auxiliaires de vie qui les accompagnent au quotidien et dont certains résident sur place. Chaque résidence, de plain-pied, se compose de huit studios et d'un espace de vie partagé. Ces habitats "partagés et inclusifs à taille humaine, ancrés au coeur des territoires, répondent à un besoin jusque-là mal couvert, en matière d'accompagnement de proximité des personnes âgées autonomes mais isolées". Créé en 2008 en Franche Comté, le réseau Ages & Vie comptera en 2023 300 maisons situées dans 150 communes sur le territoire français. D'ici fin 2025, et grâce au nouvel accord d'investissement, il devrait compter 500 à 600 maisons permettant de loger près de 5.000 personnes âgées et permettre de créer 1.500 à 1.800 emplois d'auxiliaires de vie. Toutes les maisons Ages & Vie de cette deuxième tranche répondront aux normes environnementales les plus élevées du secteur résidentiel, telle que la norme HQE (Haute Qualité Environnementale) - NF Habitat.