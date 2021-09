Korian lance une émission d'ODIRNANE pour un montant nominal maximum d'environ 330 ME

Crédit photo © Korian

(Boursier.com) — Korian , premier groupe européen du soin et de l'accompagnement au service du Grand Age et des fragilités, lance aujourd'hui une émission d'obligations à durée indéterminée à option de remboursement en numéraire et/ou en actions nouvelles et/ou existantes (les "ODIRNANE") de rang non-subordonné non-sécurisé, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par voie d'offre au public auprès d'investisseurs qualifiés uniquement tels que définis au point (e) de l'article 2 du règlement (UE) no 2017/1129 conformément à l'article L. 411-2, 1o du Code monétaire et financier, pour un montant nominal initial d'environ 280 millions d'euros, qui pourra être augmenté de 50 millions d'euros au maximum en cas d'exercice total de la clause d'extension, pour être porté à un montant nominal total de 330 millions d'euros.

Le produit net de l'émission a pour objet de financer le Rachat des ODIRNANE existantes émises en juin 2017 et en septembre 2018 ainsi que les besoins généraux de la société.

La fixation des modalités définitives des ODIRNANE est prévue aujourd'hui, suite à la finalisation de la procédure de construction d'un livre d'ordres, et le règlement-livraison des ODIRNANE est prévu le 8 septembre 2021. Le règlement-livraison du Rachat est prévu le 9 septembre 2021, sous la condition suspensive du règlement-livraison des ODIRNANE.