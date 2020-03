Korian lance une émission d'OCEANEs

(Boursier.com) — Korian lance une émission d'obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles et/ou existantes (OCEANEs) à échéance 2027 pour un montant nominal d'environ 400 millions d'euros, annonce le groupe. L'émission aujourd'hui lancée se fait par voie de placement auprès d'investisseurs qualifiés uniquement. Le produit net de l'émission a pour objet de financer les besoins généraux de Korian et sa croissance, incluant des investissements immobiliers et des acquisitions, y compris le refinancement des acquisitions réalisées au cours du premier trimestre.

Les obligations seront émises au pair et leur valeur nominale unitaire fera ressortir une prime de conversion de 55% par rapport au cours de référence de l'action. A compter de la date d'émission et jusqu'à leur date d'amortissement, les obligations porteront intérêt à un taux nominal annuel compris entre 0.125% et 0.875%, payable annuellement à terme échu le 6 mars de chaque année. A moins qu'elles n'aient été précédemment converties, échangées, remboursées, ou rachetées et annulées, les obligations seront remboursées au pair le 6 mars 2027 (ou le jour suivant si cette date n'est pas un jour ouvré). Les obligations pourront faire l'objet d'un remboursement anticipé au gré de la Société, sous certaines conditions. La fixation des modalités définitives est prévue ce 3 mars et le règlement-livraison des obligations est prévu le 6 mars.