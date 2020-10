Korian lance son programme européen de formation et de développement des compétences managériales

Crédit photo © Korian

(Boursier.com) — Korian annonce le lancement de son programme européen de formation et de développement des compétences managériales, l'un des tout premiers en Europe dans le secteur santé et médico-social, pour 800 dirigeants d'établissement.

Mis en place avec IFG Executive Education, cette "formation mixte" se déroulera sur 3 ans, s'appuyant sur une pédagogie agile et innovante incluant 72 heures d'e-learning et 150 heures de classes virtuelles.

Après une auto-évaluation individuelle des compétences et des savoir-faire, chaque directrice et directeur d'établissements se verra proposer un programme de formation sur mesure, sur trois thèmes communs (charte de management, innovation et créativité et projet d'établissement).

Les techniques de co-développement et les outils numériques développés favoriseront la confiance en soi, les échanges et la coopération entre pairs créant ainsi une "façon Korian" de manager les sites du Groupe en Europe...