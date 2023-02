Korian : la BEI soutient le concept de co-location pour personnes âgées en Allemagne

(Boursier.com) — La Banque européenne d'investissement (BEI) soutient le développement de Korian, avec un financement bancaire de 150 millions d'euros pour adapter et déployer son concept de co-location pour personnes âgées en Allemagne. Korian opère déjà 242 maisons de co-location dans les territoires français à travers la marque Ages&Vie, que la BEI a co-financé pour 135 millions d'euros en 2020 et 2021.

Ainsi en France, Korian offre des solutions de co-location aux personnes âgées autonomes qui partagent les services d'auxiliaires de vie dans des maisons pouvant accueillir 8 personnes, au sein de territoires ruraux ou péri-urbains. A partir de 44 maisons dans la région Bourgogne-Franche-Comté en 2018, Ages&Vie opère maintenant 242 co-locations dans 10 régions françaises. En moyenne le taux d'occupation est de plus de 95%.

Extension au marché allemand

Korian, qui est déjà présent en Allemagne, souhaite maintenant étendre ce concept au marché allemand, en développant une offre accessible et adaptée au système social du pays. L'Allemagne est en effet confrontée à une pression démographique encore plus importante que la France, et manque d'infrastructures suffisantes pour répondre aux besoins grandissants de solutions pour rester à son domicile tout en bénéficiant d'une assistance quotidienne. Le nombre de personnes âgées de plus de 65 ans en Allemagne devrait augmenter de 18% d'ici 2030, une large majorité d'entre elles montrant une préférence pour le maintien à domicile.

Korian prévoit de déployer son offre d'abord en Bavière et dans la région Rhénanie-du-Nord-Westphalie, avec une première ouverture attendue en 2024.

En Allemagne, chaque site sera composé de 2 maisons pouvant accueillir 12 personnes chacune. Les maisons seront construites selon un modèle commun, et chaque site offrira un espace extérieur important.

Le projet vise à offrir des solutions accessibles pour les personnes âgées autonomes, se situant entre l'habitat indépendant et la maison de retraite médicalisée.

Korian est déjà présent en France, en Allemagne, en Belgique, en Italie, en Espagne, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni.