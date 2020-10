Korian : Jean-Pierre Duprieu succède à Christian Chautard

Korian : Jean-Pierre Duprieu succède à Christian Chautard









Crédit photo © Korian

(Boursier.com) — Christian Chautard ayant fait part de son souhait de mettre un terme, pour convenance personnelle, à ses fonctions de Président après 9 ans d'exercice, le Conseil d'administration, réuni le 1er octobre, a désigné Jean-Pierre Duprieu pour lui succéder.

Ancien membre de la direction générale du Groupe Air Liquide, notamment en charge de l'Europe et du pôle Santé, membre du conseil de surveillance de Michelin et administrateur du Groupe SEB, Jean-Pierre Duprieu siège au Conseil d'administration de Korian en tant qu'administrateur indépendant depuis le mois de juin 2016 où il présidait jusque-là le Comité des Rémunerations et des Nominations et était membre du Comité d'audit.

Christian Chautard était membre des instances de gouvernance de la société depuis 2011, d'abord comme Président du Conseil de surveillance puis comme Président du Conseil d'administration depuis 2012. Sous ses mandats successifs, Korian a multiplié sa taille par six. Il démissionne également à compter du 1er octobre de son mandat d'administrateur mais conserve ses fonctions de Président de la Fondation Korian en Allemagne.

A la suite de ce changement, le Conseil d'administration comprend 11 administrateurs (y compris 2 administrateurs représentants les salariés), dont 5 administrateurs indépendants (soit 55% des administrateurs, sans tenir compte des administrateurs représentant les salariés) et 5 administrateurs de sexe féminin (soit environ 55%, sans tenir compte des administrateurs représentant les salariés).