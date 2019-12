Korian investit dans Omedys pour développer un réseau de téléconsultation

Crédit photo © Korian

(Boursier.com) — Le groupe Korian annonce avoir pris une participation de 70% dans le capital d'Omedys, société spécialisée dans la télémédecine, afin de déployer des services de téléconsultation de proximité sur l'ensemble du territoire français à partir de 2020. Ces services permettront à la fois de répondre aux besoins des résidents et des équipes du réseau d'établissements Korian et de contribuer à la continuité des soins dans les bassins de vie ruraux, en soutien ou en relais des médecins traitants.

Omedys a été fondée en 2019 à Troyes par les docteurs Arnaud Devillard et Jérémie Goudour, deux médecins urgentistes expérimentés et spécialistes de télémédecine. Ces deux praticiens ont créé le premier cabinet digital de téléconsultation de médecine générale afin de faciliter l'accès aux soins primaires dans les territoires dépourvus de médecins, d'éviter les transports inutiles aux urgences et de soutenir les médecins en exercice isolé. En moins d'un an, leur cabinet a déjà réalisé 3 000 téléconsultations programmées et non programmées dans la région Grand Est.

Grâce au partenariat avec Korian, Omedys va déployer cette organisation innovante à l'échelle du territoire national en ouvrant, d'ici 2021, quatre nouveaux cabinets de consultation avec des médecins locaux, s'appuyant sur des réseaux de salles de téléconsultation et de téléassistants.