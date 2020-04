Korian : hausse de 8% du chiffre d'affaires

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le Chiffre d'affaires au 1er trimestre 2020 de Korian est de 946,1 ME en hausse de +8,0%, dont 3,7% en organique, en raison d'un impact encore limité à fin mars des effets liés à la crise du Covid-19.

La société subit des effets différenciés et progressifs depuis le début du mois de mars sur le réseau européen de la pandémie de Covid-19, avec un impact plus significatif sur l'activité en Italie compte tenu de l'arrivée précoce de l'épidémie et de la limitation des activités sanitaires

La proposition de versement de dividende 2019 est retiré.

De plus, Korian annule ses objectifs financiers sur l'année en cours.