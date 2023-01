Korian : finalisation de l'acquisition en Espagne de l'opérateur spécialisé dans la santé mentale Grupo 5

(Boursier.com) — Korian , expert du soin et de l'accompagnement des personnes âgées et fragiles, annonce la finalisation de l'acquisition en Espagne de l'opérateur spécialisé dans la santé mentale Grupo 5 après avoir obtenu les autorisations nécessaires en matière réglementaire et en droit de la concurrence.

Cette acquisition s'inscrit dans le cadre de la stratégie de développement des activités Santé du Groupe, et marque une nouvelle étape dans la construction d'une plateforme de Santé Mentale de premier plan en Europe. Avec un chiffre d'affaires attendu à 330 millions d'euros en 2023, en France, en Espagne et en Italie, Korian est le 3ème acteur privé du secteur en Europe.

Après l'acquisition d'Ita Salud en 2021, Korian bénéficie d'un réseau de 77 établissements spécialisés dans la psychiatrie et couvre 14 régions représentant 95% de la population espagnole.

Le marché espagnol de la santé mentale est estimé à 2,5 milliards d'euros, et devrait croître de 4% par an dans les 5 prochaines années dans un contexte de manque d'infrastructure pour répondre à la demande.

Grupo 5 a démontré sa capacité à générer une forte croissance organique avec une croissance annualisée de +20% sur les 5 dernières années, la livraison de 15 établissements sur la période, et la constitution d'un pipeline de 24 projets. Sur les 5 prochaines années Grupo 5 devrait générer une croissance de 10% par an.

"Cette acquisition permet à notre Groupe de renforcer significativement sa présence en Espagne en intégrant dans notre réseau un réseau de soins spécialisés et de santé mentale de référence, très complémentaire des activités que nous avons développées en gériatrie et en santé mentale", souligne Sophie Boissard, Directrice Générale du Groupe Korian. "Elle s'inscrit dans notre stratégie de développement des activités sanitaires de proximité, afin de pouvoir répondre aux besoins croissants de prise en charge des patients chroniques. "

Guillermo Bell, Directeur Exécutif de Grupo 5, a déclaré : "Je suis très heureux que nos équipes rejoignent la famille Korian, qui présente des valeurs, des missions et une culture parfaitement alignées avec celles de Grupo 5. Je suis certain que cette transaction soutiendra Grupo 5 dans l'amélioration continue de ses services, dans un marché de la santé mentale en forte croissance en Espagne et à la suite du développement du groupe ces dernières années avec le soutien de Corpfin Capital, qui a vu l'ouverture de 15 établissements depuis 2017."

Álvaro Olivares, Directeur chez Corpfin Capital, a ajouté : "L'équipe de direction de Grupo 5 a accompli un travail exceptionnel ces dernières années pour créer un groupe de santé mentale de premier plan en Espagne. Corpfin a eu le privilège de soutenir la croissance et la professionnalisation de la société et la montée en puissance de ses capacités, permettant à Grupo 5 de jouer un rôle dans le développement du secteur en Espagne, avec un impact direct positif sur des milliers de personnes et indirectement sur la société."