Korian : fin des travaux de gros oeuvre pour la maison de retraite de Pfastatt

Crédit photo © Korian

(Boursier.com) — Charles-Antoine Pinel (Directeur général Korian France Seniors), Filippo Monteleone (Président de Careit) et Yann Balaÿ (Responsable acquisitions et asset management santé éducation de Primonial REIM), ont célébré la fin des travaux de gros oeuvre de la future maison de retraite La Cotonnade, à Pfastatt, dont l'ouverture est prévue fin 2020.