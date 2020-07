Korian : événement dédié à l'emploi des personnes handicapées

Crédit photo © Korian

(Boursier.com) — Korian organise avec 'Hello Handicap', le plus grand Salon de Recrutement sur internet et sur mobile dédié aux candidats en situation de handicap, la 2ème édition d'un évènement qui porte sur les postes à pourvoir au sein de son réseau.

3.000 postes d'aide-soignant, infirmier, cuisinier sont disponibles en Contrat à Durée Indéterminé (CDI) ou en apprentissage. Les candidats ont la possibilité de postuler jusqu'au 3 juillet. Ils seront ensuite invités à passer des entretiens les 8 au 9 juillet et entrer ainsi dans le processus de recrutement.

"Tous ces postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap. Nous nous engageons à les aménager en fonction des besoins spécifiques des candidats. Nos offres s'adressent à des personnes formées mais également à celles intéressées par un projet de reconversion dans le secteur de la santé" indique Rohan Gougé, Directeur diversité, inclusion et qualité de vie au travail.