Korian et Monoprix lancent le dispositif 'Passerelles' de reconversion professionnelle

Korian et Monoprix lancent le dispositif 'Passerelles' de reconversion professionnelle









Crédit photo © Korian

(Boursier.com) — Cinq semaines après avoir lancé le dispositif "Passerelles de reconversion professionnelle" avec l'entreprise Derichebourg Multiservices, Korian, premier groupe européen de soin au service des personnes âgées et fragiles, accélère le développement du programme en signant un partenariat avec l'entreprise Monoprix.

Le programme Passerelles, réalisé dans le cadre du dispositif "Transitions Collectives", déployé par les Pouvoirs publics depuis le 15 janvier 2021, permet à des salariés issus du secteur des services d'accéder au métier d'aide-soignant. L'opération avec Monoprix a été présentée ce 19 mai 2021 à 62 salariés de Monoprix, en présence de Elisabeth Borne, Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion. Ces salariés, d'un âge moyen de 40 ans et d'une ancienneté moyenne de 11 ans, occupent les fonctions de caissières principales, d'hôtes de caisses, d'employés libre-service, de chargé de réception ou d'agent administratif.

L'objectif de "Transitions Collectives" consiste à anticiper les mutations économiques en accompagnant les salariés volontaires vers une reconversion professionnelle dans un secteur qui recrute. Les salariés concernés conservent leur rémunération et leur contrat de travail tout en bénéficiant d'une formation financée conjointement par les entreprises et l'État, dans le but d'accéder à un métier porteur dans le même bassin de vie.

Grâce à une formation de 14 mois effectuée au sein d'un établissement Korian, les salariés deviendront aide-soignant en CDI à temps complet après avoir réussi leur diplôme. Le recrutement est un objectif prioritaire pour Korian qui fait face à des besoins croissants de personnel soignant pour accompagner l'augmentation de personnes âgées en situation de dépendance.