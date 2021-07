Korian : encore du levier ?

Crédit photo © Korian

(Boursier.com) — Korian recule de 0,7% à 31,55 euros, alors que le groupe a publié un chiffre d'affaires semestriel de 2.107,5 millions d'euros (+12,3% dont 6,4% organique), bénéficiant des développements dans la santé. La marge d'EBITDA ressort en hausse de 110 points de base à 13,2% hors IFRS 16 (22,6% incl. IFRS 16), reflétant la normalisation en cours dans toutes les géographies avec un excellent taux de vaccination. Le groupe fait part d'un doublement du résultat net pdg à 45,3 millions d'euros (vs 20,3 millions d'euros au S1 2020 - hors IFRS 16).

Prévisions de chiffre d'affaires revues à la hausse

-Croissance d'affaires 2021 supérieure à 10% (vs >9% précédemment), avec un taux de marge d'EBITDA (hors IFRS 16) et un niveau de cash-flow libre supérieurs à ceux de 2020

-Maintien d'une dynamique de croissance soutenue en 2022 avec une progression annuelle supérieure à 10%.

-Confirmation du taux de marge d'EBITDA à 15,5% (hors IFRS 16) et du cash-flow libre à 300 millions d'euros.

Portzamparc parle d'une "publication particulièrement solide en 'top line' avec néanmoins des marges un peu inférieures à nos attentes qui devraient se redresser plus fortement au S2... Après ajustement de notre scénario, nous confirmons notre opinion 'Renforcer' et notre OC à 35 euros" conclut l'analyste.