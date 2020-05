Korian : encore des avis

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Korian redonne 3% à 31,50 euros ce jeudi, alors que le broker Berenberg a abaissé son cours cible sur le dossier de 43 à 38 euros, tout en restant à 'acheter'. La société a subi les effets de la crise depuis le début du mois de mars en raison de la pandémie de Covid-19, avec un impact plus significatif sur l'activité en Italie compte tenu de l'arrivée précoce de l'épidémie et de la limitation des activités sanitaires. Korian a logiquement annulé ses objectifs financiers sur l'année en cours en attendant d'y voir plus clair...