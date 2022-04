Korian : en croissance organique de 7% au 1er trimestre

(Boursier.com) — Au 1er trimestre 2022, Korian réalise un chiffre d'affaires de 1,094 milliard d'euros, dont 7% de croissance organique, bénéficiant notamment :

- de la dynamique des activités de soins médicaux et de réadaptation, qui ont retrouvé leur niveau d'avant-pandémie

- de la poursuite du développement du segment des services à domicile et des solutions d'habitat partagé

- de la stabilisation de l'activité dans le réseau médico-social, compte tenu notamment des impacts du variant Omicron, après la forte reprise observée au dernier trimestre 2021.

Korian va poursuivre son programme d'investissement et d'acquisitions ciblées dans les trois segments d'activité.

Korian va distribuer à ses actionnaires un dividende de 0,35 euro par action (0,30 euro en 2021 et 0,60 euro en 2019), incluant une option de paiement en actions,

Perspectives 2022

Korian confirme une perspective 2022 de croissance organique supérieure à 4%, une normalisation progressive de la marge d'Ebitda et du cash-flow libre opérationnel.

"Nous confirmons que nous soumettrons à nos actionnaires, lors de la prochaine Assemblée Générale convoquée le 22 juin 2022, la transformation de Korian en société européenne et proposerons d'engager, en dialogue avec l'ensemble des parties prenantes, le passage au statut de société à mission d'ici juin 2023", commente Sophie Boissard, directrice générale du Groupe Korian, qui poursuit : "Dans la droite ligne de nos engagements ESG, nous avons lancé au cours du premier trimestre notre premier plan d'actionnariat salarié à l'échelle européenne. Nous souhaitons ainsi offrir à chacun de nos collaborateurs la possibilité de participer, comme actionnaire, aux projets de transformation et d'innovation portés par notre Groupe et de contribuer dans la durée à son développement".