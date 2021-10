Korian : du nouveau à Cenon près de Bordeaux

(Boursier.com) — Les cliniques de Soins de Suite et de Réadaptation (SSR) Hauterive et Château Lemoine, toutes deux situées dans la commune de Cenon (Gironde), sont regroupées sur le site de Château Lemoine. Désormais dénommée Les Hauts de Cenon, la nouvelle structure a bénéficié d'un programme de rénovation et a été largement agrandie, avec la construction d'une aile de 4 niveaux, qui accueille notamment l'hôpital de jour et l'ensemble de ses plateaux techniques.

Les 150 collaborateurs des deux structures constituent désormais une seule et même équipe.

En cohérence avec le projet régional de santé, la clinique renforce ses parcours de soin de réadaptation et de rééducation pluridisciplinaires et coordonnés, en cardiologie et en oncologie (incluant également des soins de support). Elle poursuit également la prise en charge des affections de l'appareil locomoteur. Elle intervient dans une optique de favoriser le retour à une vie normale et le maintien à domicile. En outre, elle développe la prise en charge en ambulatoire, en intégrant notamment l'unique hôpital de jour spécialisé en oncologie de la région.

Enfin, pour répondre aux enjeux de santé de demain et en lien avec mon espace santé, la clinique s'est engagée dans la création de parcours de soin inédits et innovants en télé-rééducation et télé-suivi via une plateforme digitalisée, déjà utilisés avec succès dans d'autres cliniques du Groupe.