Korian devient une société européenne

(Boursier.com) — L 'Assemblée générale annuelle des actionnaires de Korian s'est réunie le 22 juin. Lors de cette assemblée, 66.467.092 actions ainsi qu'un nombre identique de droits de vote exerçables étaient représentés sur un total de 103.275.470 actions, soit 64,36% du capital. L'Assemblée Générale a adopté 33 résolutions sur 34 soumises à son vote.

Vers davantage de transparence

L'Assemblée générale annuelle des actionnaires de Korian s'est tenue sous la présidence de Jean-Pierre Duprieu (Président du Conseil d'administration) et en présence de Sophie Boissard (Directrice générale), de Philippe Garin (Directeur financier), des membres du Conseil d'administration et des Commissaires aux comptes.

Jean-Pierre Duprieu est revenu sur l'importance du dialogue actionnarial et en particulier, sur celui mené au cours de l'année 2021. Il a ainsi pu décrire les échanges réguliers menés avec les actionnaires, tant au niveau du Conseil d'administration qu'avec les équipes de direction.

Le Groupe est en particulier engagé depuis 2021 dans un dialogue approfondi avec un collectif d'investisseurs, membres de l'Investor Initiative for Responsible Care. Ce dialogue vise notamment à renforcer les engagements de la société en matière de transparence, de qualité des soins, et de mesure de celle-ci, de conditions de travail ainsi que d'association des principales parties prenantes à la gouvernance.

L'Assemblé Générale a ainsi été l'occasion d'un échange pour Sycomore Asset Management, coordonnant ce groupe d'actionnaires et représenté par Mme Sara Carvalho (analyste-gérante ISR), de poser publiquement des questions représentatives de ce dialogue au Dr. Didier Armaingaud (Directeur Médical, Ethique et Qualité de Korian) et Rémi Boyer (Directeur des Ressources Humaines et RSE Groupe). Par ailleurs, le docteur Françoise Weber (présidente du Conseil des Parties Prenantes France) a présenté les travaux menés par cette instance depuis 2019.

Transformation de la société

L'Assemblée Générale a adopté la transformation de Korian en société européenne. Cette nouvelle structure juridique, en cohérence avec l'ancrage européen du Groupe, vise à promouvoir un dialogue social renforcé au niveau européen, sur les sujets d'intérêt partagé, tels que les politiques de soins et les politiques de Ressources Humaines. Elle conforte l'identité européenne du Groupe.

Korian a par ailleurs confirmé son intention d'adopter, à l'issue de la prochaine Assemblée Générale, la qualité de société à mission. Cette transformation supposera l'inscription dans les statuts de la société, de sa raison d'être et l'inclusion dans sa gouvernance de représentants de ses principales parties prenantes, à travers un Comité de mission.

Dans cette optique, Sophie Boissard a décrit le processus de consultation d'ores et déjà engagé avec les différentes parties prenantes dans les principaux territoires dans lesquels Korian est présent.

Gouvernance

Les actionnaires ont approuvé le renouvellement, pour une durée de 3 ans, des mandats d'administrateur de Jean-Pierre Duprieu ainsi que de Mme. Anne Lalou et du docteur Jean-François Brin. Le Conseil d'administration qui s'est réuni à l'issue de l'Assemblée Générale a reconduit M. Jean-Pierre Duprieu dans ses fonctions de Président du Conseil.

L'Assemblée Générale a par ailleurs approuvé la nomination d'un nouvel administrateur, M. Philippe Lévêque, dont la présence renforcera l'expertise du Conseil d'administration en matière de politique ESG et de dialogue avec les parties prenantes. A l'issue de l'Assemblée Générale M. Philippe Lévêque a été nommé Président du Comité Ethique, Qualité et RSE.