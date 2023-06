Korian devient Clariane

(Boursier.com) — L 'Assemblée générale annuelle des actionnaires de la société Korian, devenue société Clariane, s'est réunie le 15 juin, sous la présidence de Jean-Pierre Duprieu (Président du Conseil d'administration), et en présence de Mme Sophie Boissard (Directrice générale du Groupe), de Philippe Garin (Directeur financier Groupe), de Mme Amandine Daviet (Secrétaire générale Groupe), des membres du Conseil d'administration et des Commissaires aux comptes.

Lors de cette Assemblée générale, 65 583 873 actions ayant le droit de vite ainsi qu'un nombre identique de droits de vote exerçables étaient représentés sur un total de 106.185.131 actions ayant le droit de vote, soit 61,76% des actions ayant droit de vote. L'Assemblée générale a adopté au total 32 résolutions sur 32 soumises à son vote.

L'Assemblée générale a approuvé l'adoption d'une nouvelle raison d'être pour le Groupe : "Prendre soin de l'humanité de chacun dans les moments de fragilité". Issue de la vaste consultation faite auprès de l'ensemble des collaborateurs et des parties prenantes, cette raison d'être s'inspire des trois valeurs historiques du Groupe : confiance, responsabilité et initiative.

L'Assemblée générale a approuvé l'adoption de la qualité de société à mission. Cette qualité de société à mission s'accompagne de 5 engagements pris vis-à-vis des résidents, des patients et proches aidants, des collaborateurs et des communautés locales autour des thèmes de la considération, de l'équité, de l'innovation, de la proximité et de la durabilité.

Le Groupe lancera 10 premières initiatives concrètes sur la base de ces engagements, avec notamment dès le 4 juillet la mise en place de l'Université Clariane. Cette nouvelle université d'entreprise permettra chaque année à au moins 6.500 collaborateurs de suivre des formations diplômantes allant du CAP au diplôme universitaire, dans les principales filières professionnelles du Groupe (soin et santé, restauration et hospitalité, management, fonctions ressources humaines et financières).

L'Assemblée générale a approuvé la constitution d'un comité de mission, composé de représentants de patients et résidents, de salariés et de personnalités qualifiées.

Il aura pour rôle de suivre l'exécution de la mission et la mise en oeuvre des initiatives prises. Il permettra de faire entendre dans la durée la voix des parties prenantes dans la gouvernance et présentera chaque année à l'assemblée générale des actionnaires un rapport qui sera rendu public.

Le Conseil d'administration a ensuite procédé à la nomination des membres sur recommandation de la Directrice générale.

Le docteur Françoise Weber, actuelle présidente du conseil des parties prenantes de Korian France et médecin de santé publique, ancienne Directrice générale de l'Institut de veille sanitaire (InVS) et ancienne présidente du centre européen de surveillance des maladies (ECDC), préside ce comité de mission.

Ce comité est également composé de Mme Moira Allan, Dr. Stefan Arend, Jean-Marie Bockel, Etienne Caniard, Pr. Francesco Longo, Mme Sofie Marckx, Antoine Maspétiol, Mme Catia Piantoni, Pierre-Yves Pouliquen, Jérôme Vandekerkhove, Dr. Jacques van der Horst et du représentant des salariés désigné par le comité de la société européenne.

Nouvelle dénomination

Pour marquer l'adoption de ces engagements communs à toutes les activités et entités de l'entreprise, l'Assemblée générale a approuvé la modification de la dénomination sociale de la société européenne, structure de tête du Groupe, pour adopter une dénomination distincte, celle de Clariane.

Le Groupe Clariane conserve les différentes marques expertes, sous lesquelles il opérait déjà :

- pour les maisons de retraite médicalisées : Korian, Seniors Residencias, Berkley...

- pour les établissements et services de santé : Inicea, Ita, Grupo 5, Lebenswert...

- pour le domicile et l'habitat alternatif : Petits-fils, Ages & Vie...

Gouvernance

Les mandats d'administrateurs de Mme Sophie Boissard, Philippe Dumont, Guillaume Bouhours et Dr Markus Müschenich ont été renouvelés par l'Assemblée générale.

Pour Sophie Boissard, Directrice générale de Clariane : " En dépit des épreuves et vents contraires qu'a pu connaître notre secteur au cours des 3 dernières années, nous avons poursuivi, avec le soutien de toutes nos parties prenantes, le travail de fond au service de la qualité des soins et de la prise en charge dans nos différents réseaux. Nous progressons sur l'ensemble des indicateurs de notre feuille de route en matière ESG et nous avons d'ores et déjà atteint la plupart des objectifs que nous nous étions fixés pour 2023. Nous sommes particulièrement heureux de franchir aujourd'hui cette nouvelle étape d'engagement au service de nos patients et résidents, avec l'adoption de la qualité de société à mission et la mise en place d'un nouveau projet d'entreprise 'A vos côtés'"