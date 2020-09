Korian devient actionnaire majoritaire de Technosens

Crédit photo © Korian

(Boursier.com) — Korian a signé son accord de participation par lequel il devient actionnaire majoritaire de la société technologique Technosens, aux côtés du Groupe VYV, premier acteur mutualiste de santé et de protection sociale en France.

Cette start-up est spécialisée dans la conception et le développement de solutions digitales ergonomiques pour les établissements de santé et médico-sociaux comme pour le domicile.

Elle a notamment développé la solution E-lio qui permet aux résidents et aux patients, grâce à une télévision connectée à une box installée dans chaque chambre, de maintenir le lien social par des appels vidéos et audios avec leurs proches et la réception d'informations de vie quotidienne (programme d'animations, menus, météo...).