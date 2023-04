Korian : des annonces bien accueillies

(Boursier.com) — Korian se distingue en début de séance avec un titre qui avance de 6,7% à 7,5 euros. L'exploitant de maisons de retraite a confirmé sa guidance 2023 après avoir enregistré un chiffre d'affaires de 1,218 milliard d'euros au premier trimestre, en croissance de 11,8% (+8,8% en organique). Sur l'exercice, le Groupe vise toujours une croissance organique de plus de 8 %, une stabilité de l'Ebitdar et de l'Ebitda en montant et un levier financier de moins de 3.5x.

La société a par ailleurs annoncé être entrée en négociations exclusives avec Covéa, Crédit Agricole Assurances et Malakoff Humanis en vue de la conclusion d'un partenariat immobilier portant sur un portefeuille d'actifs d'une valeur totale d'environ 500 millions d'euros. L'investissement en capital des partenaires représentera une valeur de 130 millions d'euros.

Portzamparc évoque un début d'exercice de bonne facture qui confirme la feuille de route 2023. Après dégradation des paramètres de valorisation, son objectif est abaissé de 16 à 12 euros avec une opinion 'acheter' maintenue.