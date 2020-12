Korian : début de la campagne de vaccination

Korian : début de la campagne de vaccination









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Korian annonce les premières vaccinations anti-Covid-19 dans ses établissements à travers l'Europe. A l'appel des autorités sanitaires, le réseau européen du groupe Korian se mobilise pour permettre le lancement de la campagne de vaccination. Dès aujourd'hui, de premières vaccinations auprès de personnes âgées et de personnels de santé volontaires ont eu lieu dans trois établissements du Groupe en Allemagne : en Saxe, au sein de la résidence pour personnes âgées Haus an der Linde à Lichtentanne ; en Bavière, dans les résidences Park à Lobberich et Heide à Germering, en présence notamment de Mélanie Huml, ministre de la santé du Land de Bavière. "Dès la fin de la semaine prochaine, environ 10% de nos 184 maisons de retraite en Allemagne devraient bénéficier des premières vaccinations", explique le groupe.

La campagne sera rapidement lancée dans les autres pays du groupe. En Espagne, le gouvernement a fait savoir qu'il comptait la réaliser de manière massive dans les maisons de retraite durant les premiers jours de janvier. Elle débutera autour du 8 janvier aux Pays-Bas et en Belgique puis à la mi-janvier en Italie. En France, la campagne sera précédée d'un temps d'information des résidents et de leur famille, avant de laisser place aux consultations pré-vaccinales et au recueil des consentements. Les premières vaccinations à grande échelle pourraient donc s'engager autour de la mi-janvier. La vaccination, qui permet de protéger les personnes les plus fragiles contre les formes graves de la Covid-19, n'est pas obligatoire. "Il appartient à chacune des personnes concernées d'indiquer, connaissance prise des bénéfices/risques associés, si elle souhaite bénéficier de celle-ci", précise Korian.