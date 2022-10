Korian : de retour sur les 10 euros

(Boursier.com) — Korian recule de près de 4% ce vendredi, de retour sur les 10 euros, alors que la hausse de 4,8% du chiffre d'affaires de Korian au 3e trimestre 2022, avec une croissance organique de +6,4%, a confirmé la dynamique de croissance du modèle économique du groupe. Le chiffre d'affaires atteint ainsi 1,135 milliard d'euros (1,082,3 MdE au 3e trimestre 2021).

Sur les 9 premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires atteint 3,358 MdsE (3,189 MdsE pour la même période en 2021), soit une croissance de 5,3%, dont 5,7% en organique, porté notamment par une augmentation de 3 points du taux d'occupation des maisons de retraite. Le chiffre d'affaires des soins de longue durée progresse de 3,8%, dont 6,1% de croissance organique.

Portzamparc parle d'une publication de "bonne facture", tandis que le le management entend rassurer sur sa capacité à tenir ses marges malgré différents vents contraires et indique un montant très contenu de dépréciations d'actifs. "Nous comprenons également que le contexte l'incite à réduire sensiblement son plan d'investissement et que le plan de transformation en Allemagne pourrait porter ses fruits dès 2023. Après mise à jour de nos scénarios et des paramètres de marché, notre objectif est abaissé de 24 à 18,5 euros avec une opinion 'Acheter' réitérée, conclut l'analyste.