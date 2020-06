Korian créé son CFA dédié aux métiers du soin

Crédit photo © Korian

Korian, en accord avec ses engagements en matière d'apprentissage, a obtenu, le 26 mai dernier, la validation par les Pouvoirs Publics de la création de son Centre de Formation des Apprentis (CFA) d'entreprise, qui sera dédié aux métiers du soin, un secteur très en tension. Ce CFA prévoit d'intégrer ses premiers apprentis en formation d'aide-soignant à partir de janvier 2021. L'objectif à ce jour étant d'accueillir 200 apprentis la première année.

La création de ce CFA viendra compléter la politique forte souhaitée par le Groupe en matière d'apprentissage et déjà engagée avec de nombreux partenaires, pour répondre notamment au recrutement d'aides-soignants. En effet, en plus des classes dédiées mises en place depuis 2019, Korian vise par le biais de ce CFA l'intégration de 200 apprentis aides-soignants supplémentaires chaque année. En 2020, Korian accompagnera plus de 600 apprentis tous métiers confondus, dont près de 300 apprentis aides-soignants.

La création de ce CFA représente également une occasion d'innover dans le sourcing de ses apprentis, en proposant à des collaborateurs d'évoluer vers le métier d'aide-soignant en contrat d'apprentissage CDI.

En accord avec la logique partenariale du Groupe, le Centre de Formation des Apprentis développera des accords avec les Instituts de Formation d'Aides-Soignants (IFAS) dans les territoires qui assureront la mise en oeuvre des programmes.

Modules digitaux

Parallèlement, Korian entend également innover en développant une pédagogie de formation qui s'appuiera sur des modules digitaux. C'est l'un des objectifs du travail engagé avec notre partenaire Schoolab sur le référentiel d'aide-soignant. Par ailleurs, une classe virtuelle dynamique permettra la réalisation de formation notamment sur la prévention des risques et les spécificités de la gériatrie.

"Korian s'engage dans le développement de la formation par la voie de l'apprentissage pour répondre notamment aux forts besoins sur le métier d'aide-soignant qui représente la moitié des 4 500 recrutements annuels réalisés par le groupe en France" indique Nadège Plou, Directrice des ressources humaines de Korian.