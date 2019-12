Korian construit deux nouvelles cliniques en Aquitaine

Crédit photo © Korian

(Boursier.com) — Korian, expert des services de soin et d'accompagnement aux seniors, avec Careit, société spécialisée dans le secteur immobilier de la santé et du médico-social et Primonial Reim, société de gestion de portefeuille et acteur majeur de l'épargne immobilière, lancent les travaux de la clinique Le Belvédère, à Saint-Martins-de-Seignaux (Landes) et ceux de la clinique Clavette à Angoulins (Charente-Maritime). Il s'agit des deux premiers projets de cliniques construites dans le cadre de leur partenariat, conclu en octobre 2018.

Ces opérations de transfert pérenniseront l'activité de soins de suite et de réadaptation polyvalents et gériatriques sur leur territoire. Elles permettront d'améliorer le confort et le cadre de prise en charge des patients ainsi que les conditions de travail des collaborateurs.