Korian : confirme ses perspectives 2023

(Boursier.com) — Au 1er trimestre 2023, Korian a réalisé un chiffre d'affaires de 1,218 milliard d'euros, en croissance de +11,8%. La croissance publiée a été soutenue par l'acquisition de Grupo 5, mais impactée par les cessions réalisées l'année dernière, notamment en Allemagne. Tous les pays ont affiché une croissance organique dynamique.

Sur la base du chiffre d'affaires du 1er trimestre 2023, le Groupe confirme ses perspectives 2023 de croissance organique du chiffre d'affaires de plus de 8 %, de stabilité de l'Ebitdar et de l'Ebitda en montant et d'un levier financier qui devrait être inférieur à 3.5x.

Le Groupe confirme sa décision de soumettre à sa prochaine Assemblée générale du 15 juin 2023 son projet d'adopter le statut d'entreprise à mission.