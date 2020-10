Korian : chute après l'annonce d'une AK pour financer le rachat d'Inicea

Crédit photo © Korian

(Boursier.com) — Dans des volumes épais, Korian décroche de près de 10% à 26,9 euros en début de séance. Le spécialiste de la prise en charge globale de personnes dépendantes est entré en négociation exclusive avec Antin Infrastructure Partners, un fonds d'investissements spécialisé dans le domaine des infrastructures, en vue de l'acquisition d'Inicea, 3e opérateur psychiatrique privé en France, pour une valeur totale d'environ 360 millions d'euros, dont environ 140 ME d'investissement immobilier.

Pour financer la transaction, qui s'inscrit dans la stratégie de croissance de 'Buy and Build' engagée par la firme depuis 3 ans, Korian va lancer une augmentation de capital de 400 ME. Elle sera lancée dès que seront réunies les conditions de marché appropriées et avant la fin de l'année 2020.

Les deux principaux actionnaires de Korian, qui détiennent environ 32% du capital social, ont confirmé leur soutien à l'acquisition et à l'appel au marché.

Le groupe a par ailleurs annoncé une hausse de son chiffre d'affaires au troisième trimestre et dit s'attendre à ce qu'il s'élève entre 945 et 965 millions d'euros sur la période. Il table en outre sur une légère amélioration de sa marge d'exploitation au deuxième semestre.