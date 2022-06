Korian : chahuté après les révélations du "Parisien"

(Boursier.com) — Korian corrige de 7% à 17,30 euros ce mercredi, alors que le journal 'Le Parisien' rapporte que 30 plaintes ont été déposées par des familles de résidents contre le groupe.

Selon le journal, les familles accusent le groupe de "mise en danger de la vie d'autrui et d'homicide involontaire".

Le secteur des maisons de retraite en France est dans le collimateur des autorités depuis le début de l'année, après la publication en janvier du livre "Les Fossoyeurs", dans lequel son auteur dénonce la négligence d'Orpea et le mauvais traitement de personnes âgées dans certains de ses établissements...

Dans un communiqué, Korian souligne de son côté "qu'à aucun moment Maître Sarah Saldmann n'a pris attache avec Korian France pour formaliser les réclamations de ses clients et ainsi faire valoir leurs intérêts. Si tel était le cas, Korian en prendra connaissance avec la plus grande attention. En l'état, Korian ignore tout du contenu de ces plaintes et ne peut donc faire aucun commentaire", explique le groupe.

Korian rappelle également "privilégier systématiquement le dialogue au sein de ses établissements, puis, si nécessaire, avec un service dédié aux relations avec les familles, ou encore par le biais d'un médiateur indépendant".

La direction conclut : "Toutes les situations graves portées à notre connaissance sont traitées et systématiquement déclarées aux autorités".