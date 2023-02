Korian : carnage boursier

(Boursier.com) — Korian creuse ses pertes en séance avec un titre qui s'effondre désormais de 20% à 7,50 euros, au plus bas historique. Le groupe est lourdement (trop?) sanctionné après ses résultats annuels et des prévisions annuelles trop courtes. Le spécialiste de la prise en charge globale de personnes dépendantes a enregistré en 2022 un profit net de 66,9 millions d'euros pour des revenus de 4,53 MdsE (+5,6%). L'EBITDAR atteint 1,091 MdE (taux de marge de 24,1%) et l'EBITDA ressort à 607 millions d'euros (taux de marge de 13,4%) dans un environnement marqué par l'accélération de l'inflation. Des résultats inférieurs aux attentes des analystes.

Pour 2023, le management table sur une croissance organique de plus de 8% et sur un Ebitdar (Ebitda retraité des loyers) stable par rapport à 2022. Le groupe propose le versement d'un dividende de 0,25 euro par action, reflétant un taux de distribution de 50% du résultat net pre-IFRS16.

Portzamparc parle d'une publication "relativement conforme aux objectifs", avec un plan d'investissement maintenu malgré le "contexte dégradé". De plus, la situation compliquée en Allemagne (taux d'absentéisme S1 très élevé induisant une forte progression de taux de refus de nouveaux résidents) semble enfin se résorber...

Les résultats 2022 et les prévisions 2023 inférieurs au consensus devraient décourager le marché, affirme AlphaValue ('achat'). Néanmoins, la structure financière saine du groupe devrait (encore une fois) apaiser les inquiétudes des opérateurs, face à la dilution colossale (250x) et au bilan délabré d'un de ses grands concurrents, Orpea, qui a connu une profonde défaillance ESG. Le repositionnement de Korian sur des domaines plus porteurs que sont les soins à domicile et les cliniques spécialisées est un autre atout. La marge réduite semble être la preuve d'un modèle économique en profonde mutation dans le secteur des maisons de repos, comme prédit par le bureau d'études.

Oddo BHF ('neutre') explique que le profil 2023 laisse peu de momentum et apparaitra inférieur au consensus. Si l'enjeu boursier de Korian est d'arriver à se décorréler d'Orpéa, et si le broker juge Korian dans une situation financière très différente (et meilleure), il apparait difficile de s'affranchir totalement d'Orpéa et du contexte.... Gilbert Dupont a lui dégradé l'action à 'accumuler' avec une cible ramenée de 17 à 12 euros.