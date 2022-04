Korian : campe sur les 20 euros

(Boursier.com) — Au 1er trimestre 2022, Korian a réalisé un chiffre d'affaires de 1,094 milliard d'euros, dont 7% de croissance organique. Le groupe va distribuer à ses actionnaires un dividende de 0,35 euro par action (0,30 euro en 2021 et 0,60 euro en 2019), incluant une option de paiement en actions.

Korian a confirmé au passage une perspective 2022 de croissance organique supérieure à 4%, une normalisation progressive de la marge d'Ebitda et du cash-flow libre opérationnel.

Portzamparc parle d'une "publication de bonne facture et conforme à la guidance"..."De notre compréhension, le marché semble se décanter un peu côté 'M&A'. Le management anticipe donc des multiples orientés à la baisse dans d'autres pays en Europe et vecteur d'opportunités sur l'exercice" poursuit l'analyste dont le scénario est confirmé à ce stade (CA : 4 634,1 ME +7,5%, +4,5% organique avec marge d'EBITDA (IFRS 16) : 24% +60bp).

"Par ailleurs, le groupe a délivré un message rassurant vis-à-vis de la cinquantaine d'établissements contrôlés depuis début février (avec aucun nouveau contrôle depuis environ trois semaines) et envisage un T2 similaire au T1 (indiquant une stabilité des TO en France actuellement)" conclut l'analyste qui vise un cours de 27 euros avec un avis à l'achat. Le titre recule de 0,7% à 20 euros.