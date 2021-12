Korian bouscule les codes de l'habitat des seniors avec la Casa Barbara

(Boursier.com) — Le groupe Korian vient de signer un partenariat avec Serge & Jérémie Trigano (Club Med, Mama Shelter...), et le chef étoilé Pierre Gagnaire pour une aventure inédite : Casa Barbara. Ensemble, ils vont partager leurs savoir-faire afin de bousculer les codes de l'habitat des seniors en créant des lieux de vie d'un nouveau genre. Ouverte sur l'extérieur et son quartier, Casa Barbara propose des appartements, du studio au 3 pièces, de 26 à 74 m2. Un couple d'hôte, qui vivra sur place, apportera de la convivialité à la résidence.

Le Chef Pierre Gagnaire va élaborer les recettes des menus du restaurant dans une grande variété d'expériences gourmandes. Les lieux de vie seront décorés par l'architecte d'intérieur Sandra Benhamou. Cette résidence nouvelle génération disposera d'un espace bien-être avec salle d'activité physique, sauna, hammam, salon de coiffure, salle de cinéma, et des espaces communs invitant aux activités sportives, intellectuelles, ludiques et artistiques. Celles-ci seront animées par les collaborateurs du site.

"Avec Casa Barbara et la collaboration avec Serge et Jérémie Trigano, s'enthousiasme Sophie Boissard, Directrice générale, le groupe Korian se met au diapason des attentes de la nouvelle génération de seniors urbains. Comme il l'a fait avec Ages&Vie en s'inspirant du modèle des béguinages de l'Europe du Nord, Korian continue à réinventer les codes de l'habitat des seniors en créant des lieux de vie singuliers alliant le confort et l'intimité du domicile, et la convivialité et la chaleur d'espaces partagés... Des lieux où l'on peut s'immerger dans un environnement social riche, à son rythme, en toute sérénité et selon ses envies".

La première ouverture se fera en plein coeur de Levallois-Perret, dès le printemps 2022.