Korian : au rebond

Crédit photo © Korian

(Boursier.com) — Korian s'offre un beau rebond en matinée sur la place parisienne (+4,6% à 27,9 euros), effaçant une partie de ses pertes récentes. Le titre avait décroché de 10% vendredi dans le sillage de l'annonce du rachat d'Inicea, 3e opérateur psychiatrique privé en France, et d'une augmentation de capital de 400 ME pour financer cette acquisition.

Oddo BHF trouve le périmètre d'Inicéa intéressant mais le prix payé est un peu élevé (rareté des cibles en SSR, procédure d'enchère du Private Equity). Le broker redoute la pression que peut exercer une décote d'augmentation de capital. En outre, le besoin de faire appel au marché pour acquérir 3% de CA additionnel révèle, au fond, une moindre flexibilité financière. Pour ces raisons, le courtier dégrade le dossier à 'neutre' avec une cible coupée de 37,5 à 26,7 euros. Le timing sera meilleur fin 2020, ajoute le broker.

Bryan Garnier sort de son côté la valeur de sa 'conviction buy list' mais reste 'acheteur' du titre. Certes, cette acquisition financée par une importante augmentation de capital de 400 millions d'euros (soit près de 20 % de la capitalisation) n'était pas prévue, mais la création d'un pôle psychiatrique semble être une réelle opportunité compte tenu des caractéristiques de cette spécialité avec une acquisition réalisée sur des multiples acceptables, explique l'analyste. La véritable déception réside dans la marge d'EBITDA prévue pour 2022, à 24%, soit un retard de près d'un an par rapport à ses anticipations. Compte tenu de ces éléments, et dans l'attente d'une augmentation de capital qui devrait avoir lieu dans des conditions de marché et de valorisation défavorables pour le groupe, le broker a donc décidé de retirer l'action de sa 'liste de conviction'.