Korian : au menu de l'Assemblée générale...

(Boursier.com) — Lors de l'Assemblée générale annuelle de Korian, qui se tiendra le 28 mai, le Conseil d'administration soumettra à l'approbation des actionnaires la distribution d'un dividende de 0,66 euro par action (0,60 euro par action lors de l'exercice précédent) avec option de paiement en actions.

En matière de gouvernance, le Conseil d'administration, sur recommandation du Comité des Rémunérations et des Nominations, soumettra à l'approbation des actionnaires le renouvellement du Dr Markus Muschenich pour une durée de 3 ans. Il sera également proposé de renouveler le mandat d'administrateur de Christian Chautard pour une durée de 3 ans. Il a été convenu qu'en cas de renouvellement du mandat de Christian Chautard, le Conseil d'administration le confirmerait dans ses fonctions de Président à l'issue de l'Assemblée générale annuelle, pour une durée identique à celle de son mandat d'administrateur.

Par ailleurs, le Conseil d'administration prend acte du départ de Jérôme Grivet, président du Comité d'investissement, après 8 années au cours desquelles il a fait bénéficier la société de sa grande expérience et de sa hauteur de vue. Il tient à remercier chaleureusement Jérome Grivet pour son engagement et sa remarquable contribution au développement du Groupe. Le Conseil proposera à l'approbation des actionnaires la nomination de Philippe Dumont -Directeur Général adjoint de Crédit Agricole S.A, Directeur assurance et DG de CAA et Predica- comme administrateur pour un mandat de 3 ans.

Enfin, le Conseil d'administration proposera aux actionnaires la nomination de Mme Sophie Boissard, Directrice Générale du Groupe, comme administratrice pour un mandat de 3 ans.

Le mandat d'Investissement PSP prenant fin à l'issue de l'Assemblée Générale 2020, le Conseil d'administration remercie vivement ses représentants pour leur contribution au Conseil d'administration.

A clôture de l'Assemblée générale, le Conseil d'administration sera donc composé à parts égales d'administrateurs des deux sexes, et pour moitié d'administrateurs indépendants.