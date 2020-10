Korian annonce une activité solide au 3ème trimestre

Crédit photo © Korian

(Boursier.com) — Korian , premier groupe européen de soin au service des personnes âgées et fragiles, annonce son chiffre d'affaires du 3ème trimestre et des 9 premier mois de l'année 2020. Il ressort en hausse au 3ème trimestre de +5,6% (961,1 ME), dont +1% de croissance organique

Les chiffres sont conformes à l'estimation annoncée le 1er octobre 2020 (entre 945 et 965 millions d'euros) avec une remontée de 2 pts du taux d'occupation moyen dans les maisons de retraite par rapport au point bas (-5 pts) constaté mi-juin 2020.

Le Chiffre d'affaires sur 9 mois est ressorti en hausse de +6% (2.837,6 ME), dont +1% de croissance organique.

A retenir la résilience opérationnelle sur la période malgré les mesures de confinement et de limitation d'activité qui ont concerné 80% des établissements entre mars et juin 2020 avec une bonne contribution des différentes acquisitions réalisées en 2019 (20) et en 2020 (13).

Au 30 septembre 2020, le réseau comptait 4.176.lits supplémentaires, soit un total de 86.851 lits. Parallèlement, le Groupe poursuit le développement de ses capacités ambulatoires en France et en Italie, ainsi que le déploiement de son activité domicile en France, avec un réseau de 150 agences Petits-fils, contre 50 début 2019.

Perspectives

Le Groupe rappelle les objectifs 2020 et perspectives 2022 figurant dans son communiqué du 1er octobre 2020.

En dépit des fortes incertitudes liées à l'évolution de la situation pandémique, le Groupe s'attend pour l'année 2020 à une croissance supérieure à 5%. Il anticipe par ailleurs une marge d'EBITDA sur l'année égale ou supérieure à 13,2%, avant impacts de la norme IFRS 16 et en excluant les coûts exceptionnels liés à la Covid-19 (12,1% en incluant les coûts exceptionnels Covid-19), soit environ 23,0% après prise en compte des impacts IFRS 16 (22,1% en incluant les coûts exceptionnels Covid-19).

A moyen terme, les différents projets engagés par le Groupe en matière de médicalisation et de diversification d'offre en réponse aux besoins croissants d'accompagnement des personnes âgées et fragiles lui permettent de viser un chiffre d'affaires supérieur à 4,5 milliards d'euros à l'horizon 2022, avec un niveau de marge d'EBITDA de 15,5% avant impact de la norme IFRS 16 en 2022 (environ 24,7% après impact de la norme IFRS 16 avec environ 80 ME de loyers résiduels) et un levier financier inférieur à 3,5x.