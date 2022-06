Korian annonce un partenariat avec Kamet Ventures pour innover sur les maladies chroniques

(Boursier.com) — Korian , premier groupe européen de soin au service des personnes âgées et fragiles, et Kamet Ventures, venture builder pan-européen aux nombreux succès, notamment reconnu pour son expertise en santé digitale, ont conclu un partenariat stratégique visant à imaginer et construire ensemble des solutions digitales innovantes pour améliorer la prise en charge des maladies chroniques.

Les maladies chroniques constituent un enjeu de santé publique majeur. Définies comme des affections de longue durée, évolutives, présentant des degrés de gravité variables et pour lesquelles il n'existe pas nécessairement de remède, leur apparition impacte considérablement le quotidien des patients.

Qui plus est, les maladies chroniques sont en augmentation constante à l'échelle mondiale. Le vieillissement de la population et les évolutions comportementales au sein de la société contribuent à leur propagation continue, exerçant en retour une forte pression tant sur les systèmes de santé que sur les professionnels.

Il s'agit d'un nouveau paradigme appelant des solutions innovantes pour renforcer la prévention et permettre une prise en charge globale et personnalisée des patients. Korian, en sa qualité de leader dans le domaine de la santé, et Kamet Ventures, dont la mission est de mobiliser la technologie et le digital au service de secteurs à forts enjeux sociétaux, sont tous deux engagés pour contribuer à adresser ce défi.

En unissant leurs forces, ils allient l'expertise et les ressources terrain de Korian au savoirfaire éprouvé de Kamet Ventures en matière d'innovation, afin d'imaginer les méthodes de traitement et de suivi des maladies chroniques de demain et ainsi d'améliorer leur prise en charge.